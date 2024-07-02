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Шахтер завершил сотрудничество с топливным партнером клуба

Премьер-лига

Партнерство между сторонами длилось с ноября 2020 года

Шахтер завершил сотрудничество с топливным партнером клуба

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" сообщил о том, что завершилось сотрудничество с топливным партнером клуба.

Клуб выражает благодарность за плодотворное сотрудничество компании "БРСМ-Нафта", которая была топливным партнером клуба на протяжении более чем трех с половиной лет.

"Мы искренне благодарны "БРСМ-Нафте" за эти годы партнерства. Для нашего клуба это было не только взаимовыгодное сотрудничество, а нечто большее.

Мы вместе шли к победам и наивысшим достижениям, вместе преодолевали все трудности войны и в самый тяжелый момент объединились для помощи жителям Украины.

Это был насыщенный и впечатляющий путь, которым мы можем гордиться. Желаю команде "БРСМ-Нафты" новых успехов и больших свершений!", - сказал коммерческий директор донецкого клуба Дмитрий Кириленко.

Напомним, партнерство между "Шахтером" и "БРСМ-Нафтой" длилось с ноября 2020 года. Национальная сеть АЗК была официальным поставщиком топлива для команд "горняков", клуб и компания провели ряд акций для болельщиков, а после начала полномасштабной войны вместе помогали Украине и украинцам, в частности ФК "Шахтер" осуществлял перевозки переселенцев от Shelter Centre на "Арене Львов" по городам Львовской области, тогда как сеть "БРСМ-Нафта" предоставляла для этого бесплатное топливо", - сказал коммерческий директор донецкого клуба Дмитрий Кириленко.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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