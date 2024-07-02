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Ворскла подписала вингера сборной Черногории Шкриэля
Контракт на три года
фото из свободных источников
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Контракт игрока рассчитан на три года. По данным СМИ, "Морнар Бар" сохранит процент для будущего трансфера игрока.
В составе полтавчан новичок будет выступать под №10.
Шкриэль играет на позиции левого и правого вингера, также может закрыть зону центрального атакующего полузащитника.
Вингер выступал за "Морнар" с лета 2020 года. В сезоне 2023/24 был признан лучшим игроком чемпионата Черногории. Он отличился 5 голами и 8 ассистами в 35 матчах лиги. Провел 1 матч за сборную Черногории в марте этого года.
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