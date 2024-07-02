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Ворскла подписала вингера сборной Черногории Шкриэля

Премьер-лига
Обновлено

Контракт на три года

Ворскла подписала вингера сборной Черногории Шкриэля

фото из свободных источников

Новина українською

"Ворскла" подписала 26-летнего вингера черногорского клуба "Морнар Бар" Демира Шкриэля. Об этом пишет местное издание Radio televizija Rožaje, добавляя фото игрока в амуниции полтавчан.

Контракт игрока рассчитан на три года. По данным СМИ, "Морнар Бар" сохранит процент для будущего трансфера игрока.

В составе полтавчан новичок будет выступать под №10.

Шкриэль играет на позиции левого и правого вингера, также может закрыть зону центрального атакующего полузащитника.

Вингер выступал за "Морнар" с лета 2020 года. В сезоне 2023/24 был признан лучшим игроком чемпионата Черногории. Он отличился 5 голами и 8 ассистами в 35 матчах лиги. Провел 1 матч за сборную Черногории в марте этого года.

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Ворскла (Полтава)
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Источник:
Radio televizija Rožaje
Опубликовал: Михаил Черныш
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