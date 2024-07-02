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Гуничев подписал полноценный контракт с Минаем

Премьер-лига
Обновлено

Минай и Александрия договорились о полноценном трансфере игрока

Гуничев подписал полноценный контракт с Минаем

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" и "Александрия" договорились о трансфере Егора Гуничева. Предыдущий сезон 20-летний форвард выступал в составе закарпатцев на правах аренды.

Гуничев присоединился к "Минаю" летом 2023 года. За этот период он выходил в 22 матчах и забил три гола – дважды "Александрии" и один раз "Шахтеру".

Как игрок "Миная" Егор вызывался в ряды молодежной сборной.

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ФК Александрия ФК Минай Егор Гуничев
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Источник:
Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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