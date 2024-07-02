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Гуничев подписал полноценный контракт с Минаем
Минай и Александрия договорились о полноценном трансфере игрока
fcminaj.com
"Минай" и "
Гуничев присоединился к "Минаю" летом 2023 года. За этот период он выходил в 22 матчах и забил три гола – дважды "Александрии" и один раз "Шахтеру".
Как игрок "Миная" Егор вызывался в ряды молодежной сборной.
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Источник:Минай
Опубликовал: Михаил Черныш
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