Сикан: Я очень хотел на Олимпиаду, спасибо Пушичу и Срне, что отпустили

Форвард " Шахтера " Даниил Сикан рассказал о предстоящей поездке на Олимпиаду-2024.

– В СМИ появилась информация, что "Шахтер" отпустит некоторых игроков на Олимпиаду-2024. Ты тоже в списке. Насколько важно это соревнование для тебя?

– Хочу поблагодарить Мистера [Марино Пушича] и Дарио Срну за то, что нас отпустили. Это очень важно не только для нас, но и всей страны. Мы понимаем, что впервые в истории Украины наша футбольная сборная будет представлена ​​на Олимпийских играх, поэтому хотели бы принять участие в них самым сильным составом, которым мы играли на Евро. Конечно, это тяжело, но мы будем стараться как можно быстрее понять тот футбол, в который хочет играть Руслан Ротань, и надеюсь, получим положительные эмоции и положительный результат на этом турнире.

– А как ты отреагировал, когда узнал, что вам все-таки разрешили уезжать? Ведь было много разной информации, постоянно что-то менялось.

– Я очень хотел на Олимпиаду, поэтому еще раз благодарю Мистера и Дарио. Я очень счастлив, как и все ребята.

– Какой график будет у сборников?

– После игры за "Шахтер" 7 июля нас собирают во Франции, а 9 июля уже состоится первая тренировка – будем готовиться.