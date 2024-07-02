Черногорский новичок Ворсклы: Жизнь в Украине пока вполне хорошая, личные условия фантастические

Новичок "Ворсклы", 26-летний вингер сборной Черногории Демир Шкриэль поделился эмоциями от перехода в украинский клуб.

"Я чрезвычайно доволен переходом в такой клуб, с высокими целями, которые перед нами были поставлены, и они, безусловно, направлены на Европу.

Сейчас настало время для нового шага вперед и новых доказательств сильной лиги. Я очень доволен командой и теплым приемом в клубе. Тот факт, что я взял на себя номер 10, является ярким показателем того, каковы амбиции в этом сезоне, и я сделаю все возможное, чтобы оправдать ожидания всех людей в Полтаве, которые в меня верят».

Жизнь в Украине пока вполне хорошая, личные условия фантастические, я подписал контракт на три года. Это очень высокий уровень, шаг вперед, и я рад, что буду в центре внимания национальной сборной", - сказал Шкриель, подписавший контракт в компании футбольного менеджера Матея Шпадиера.