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У Днепра-1 есть шанс на спасение. Но нужно продать еще двух игроков

Премьер-лига
Обновлено

Все дело в деньгах

У Днепра-1 есть шанс на спасение. Но нужно продать еще двух игроков

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Спортивный клуб заработал уже более 4 млн евро на трансферах Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка и Александра Сватка. Впрочем, это не решило финансовые проблемы бывшего вице-чемпиона страны.

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Источник сообщает, что "Днепр-1" может продолжить существование, если удастся продать Эдуарда Сарапия и Валентина Рубчинского. Последним уже интересуются "Шахтер", "Динамо" и "Полесье".

Напомним, что уже через 3 недели СК должен стартовать в Лиге конференций.

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СК Днепр-1 Валентин Рубчинский Эдуард Сарапий
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.07.2024 в 04:55
Никого не надо продавать. Назовите сумму и мы с депутатами скинемся!
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0
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.07.2024 в 04:55
Никого не надо продавать. Назовите сумму и мы с депутатами скинемся!
Ответить
0
0

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