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У Днепра-1 есть шанс на спасение. Но нужно продать еще двух игроков
Все дело в деньгах
scdnipro1.com.ua
Спортивный клуб заработал уже более 4 млн евро на трансферах Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка и Александра Сватка. Впрочем, это не решило финансовые проблемы бывшего вице-чемпиона страны.
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Источник сообщает, что "Днепр-1" может продолжить существование, если удастся продать Эдуарда Сарапия и Валентина Рубчинского. Последним уже интересуются "Шахтер", "Динамо" и "Полесье".
Напомним, что уже через 3 недели СК должен стартовать в Лиге конференций.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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жажа_the_best (Харьков)
03.07.2024 в 04:55
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