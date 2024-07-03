У Днепра-1 есть шанс на спасение. Но нужно продать еще двух игроков

Спортивный клуб заработал уже более 4 млн евро на трансферах Александра Пихаленка, Алексея Гуцуляка и Александра Сватка. Впрочем, это не решило финансовые проблемы бывшего вице-чемпиона страны.

Источник сообщает, что "Днепр-1" может продолжить существование, если удастся продать Эдуарда Сарапия и Валентина Рубчинского. Последним уже интересуются "Шахтер", "Динамо" и "Полесье".

Напомним, что уже через 3 недели СК должен стартовать в Лиге конференций.