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Шахтер бесплатно потерял бразильца. 5 лет назад за него заплатили 4 млн евро

Премьер-лига
Обновлено

Еще один легионер решил не возвращаться в донецкую команду

Шахтер бесплатно потерял бразильца. 5 лет назад за него заплатили 4 млн евро

shakhtar.com

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Витао – полноценный игрок "Интернасьоналя". Контракт центрального защитника с "горняками" закончился 30 июня, поэтому "оранжево-черные" ничего не получат за это соглашение.

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Воспитанник "Палмейраса" присоединился к "Шахтеру" осенью 2019 года. Он сыграл всего 36 матчей, а в апреле 2022-го его арендовал "Интернасьональ".

В составе "колорадос" игрок быстро стал основным (116 встреч), поэтому подписал полноценный контракт до конца 2026 года. Стороны ждали завершения срока соглашения с "горняками", чтобы оформить переход бесплатно.

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Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Бразилия) Витао
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.07.2024 в 05:00
Обоссанный менеджмент ахметостадо работает себе в убыток. Ха-ха-ха! Дауны бл*ять!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.07.2024 в 05:00
Обоссанный менеджмент ахметостадо работает себе в убыток. Ха-ха-ха! Дауны бл*ять!
Ответить
0
1

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