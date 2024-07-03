Шахтер бесплатно потерял бразильца. 5 лет назад за него заплатили 4 млн евро

Витао – полноценный игрок "Интернасьоналя". Контракт центрального защитника с "горняками" закончился 30 июня, поэтому "оранжево-черные" ничего не получат за это соглашение.

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Воспитанник "Палмейраса" присоединился к "Шахтеру" осенью 2019 года. Он сыграл всего 36 матчей, а в апреле 2022-го его арендовал "Интернасьональ".

В составе "колорадос" игрок быстро стал основным (116 встреч), поэтому подписал полноценный контракт до конца 2026 года. Стороны ждали завершения срока соглашения с "горняками", чтобы оформить переход бесплатно.