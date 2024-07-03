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Черноморец интересуется Черноморцем

Премьер-лига

Александр может присоединиться к одноименной команде

Черноморец интересуется Черноморцем

koloskovalivka.com

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Защитник покинул "Колос" после шести лет (94 встречи в УПЛ). Источник сообщает, что у него уже в ближайшее время появится вариант с трудоустройством.

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В первой половине 2010-х воспитанник днепровского "Интера" находился в структуре "Динамо" и сыграл более 80 поединков в дубле. Затем были выступления в "Десне" и "Волыни", после чего переезд в Ковалевку. Также играл за сборные U18 и U19.

Александр родился в городе Зеленодольск Днепропетровской области. Профессиональную карьеру начал во второлиговой "Скале".

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Черноморец (Одесса) Александр Черноморец
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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