  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Береза ​​о Днепре-1: Есть большая проблема с инвестором. Готов рассмотреть все условия и предложения
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Береза ​​о Днепре-1: Есть большая проблема с инвестором. Готов рассмотреть все условия и предложения

Премьер-лига

Почетный президент открыт к диалогу

Береза ​​о Днепре-1: Есть большая проблема с инвестором. Готов рассмотреть все условия и предложения

Скриншот: Днепр-1

Новина українською

Юрий Береза ​​заявил, что СК нуждается в финансовой поддержке, чтобы сохранить клуб.

“С марта 2022 года я и мой сын Максим Береза ​​надели военную форму для защиты родины и влиять на процессы в клубах практически и юридически не могли.

Сейчас, начиная влезать в дела клуба, могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору. Готов даже покинуть пост почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб. Город Днепр имеет право на большой футбол и Лигу чемпионов”, – сообщил функционер.

Пока "Днепр-1" продаёт лучших игроков команды.

По теме
yellow-arrow
Наставник Зари: Мы ищем усиление на каждую позицию
yellow-arrow
Заря сыграла вничью в первом спарринге на летних сборах
yellow-arrow
Кузык: Надеюсь, что нам удастся подарить Львову еврокубки
СК Днепр-1 Юрий Береза
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nike456 (Київ )
03.07.2024 в 08:12
Доброе утро я знаю как выиграть у России страны Террористов нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Nike456 (Київ )
03.07.2024 в 08:12
Доброе утро я знаю как выиграть у России страны Террористов нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
03.07.2024 в 08:06
Может Баффету предложить?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости