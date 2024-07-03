Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Береза о Днепре-1: Есть большая проблема с инвестором. Готов рассмотреть все условия и предложения
Почетный президент открыт к диалогу
Скриншот: Днепр-1
Юрий Береза заявил, что СК нуждается в финансовой поддержке, чтобы сохранить клуб.
“С марта 2022 года я и мой сын Максим Береза надели военную форму для защиты родины и влиять на процессы в клубах практически и юридически не могли.
Сейчас, начиная влезать в дела клуба, могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору. Готов даже покинуть пост почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб. Город Днепр имеет право на большой футбол и Лигу чемпионов”, – сообщил функционер.
Пока "Днепр-1" продаёт лучших игроков команды.
Популярное сейчас
- Известны все четвертьфинальные пары Евро-2024
- Чемпионы мира-2022. Сборная Аргентины объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут на Олимпиаду
- Евро-2024. Румыния – Нидерланды 0:3. Солидная игра подопечных Кумана
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
Комментарии 2