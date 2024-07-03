Береза ​​о Днепре-1: Есть большая проблема с инвестором. Готов рассмотреть все условия и предложения

Юрий Береза ​​заявил, что СК нуждается в финансовой поддержке, чтобы сохранить клуб.

“С марта 2022 года я и мой сын Максим Береза ​​надели военную форму для защиты родины и влиять на процессы в клубах практически и юридически не могли.

Сейчас, начиная влезать в дела клуба, могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору. Готов даже покинуть пост почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб. Город Днепр имеет право на большой футбол и Лигу чемпионов”, – сообщил функционер.