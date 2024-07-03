Кузык: Надеюсь, что нам удастся подарить Львову еврокубки

Новоиспеченный полузащитник "Карпат" Орест Кузык поделился своими эмоциями от перехода во львовский клуб.

"Я снова дома и это особый момент для меня. Несколько последних сезонов я провел не во Львове, поэтому рад, что возвращаюсь домой. Очень хочу помочь "Карпатам" и хочу сделать все возможное, чтобы наша команда становилась сильнее. С нетерпением ожидаю первого домашнего матча. Со стадионом "Украина" у меня множество детских воспоминаний. Здесь я начинал играть в футбол еще на нижних тирсовых полях, потом подавал мячи во время поединков, а еще приходил на трибуны в качестве болельщика. Это будет эмоциональный момент для меня.

В иностранных чемпионатах я выступал, но никогда не участвовал в еврокубках. Именно эту мечту хочу воплотить с "Карпатами" - хочу вывести партнеров на международный матч с капитанской повязкой. Надеюсь, что нам удастся подарить Львову еврокубки.

Мне приходилось играть под руководством многих тренеров. Последний опыт работы с Романом Григорчуком был особенно полезным. Он изменил мое отношение к футболу. С одной стороны, я являюсь опытным футболистом. С другой - всегда хочу прогрессировать и учиться. Думаю, в "Карпатах" я смогу получить новые знания именно благодаря совместной работе с Мироном Богдановичем", - сказал Кузык.