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Кузык: Надеюсь, что нам удастся подарить Львову еврокубки

Премьер-лига

Хавбек стал игроком "Карпат"

Кузык: Надеюсь, что нам удастся подарить Львову еврокубки

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Новоиспеченный полузащитник "Карпат" Орест Кузык поделился своими эмоциями от перехода во львовский клуб.

"Я снова дома и это особый момент для меня. Несколько последних сезонов я провел не во Львове, поэтому рад, что возвращаюсь домой. Очень хочу помочь "Карпатам" и хочу сделать все возможное, чтобы наша команда становилась сильнее. С нетерпением ожидаю первого домашнего матча. Со стадионом "Украина" у меня множество детских воспоминаний. Здесь я начинал играть в футбол еще на нижних тирсовых полях, потом подавал мячи во время поединков, а еще приходил на трибуны в качестве болельщика. Это будет эмоциональный момент для меня.

В иностранных чемпионатах я выступал, но никогда не участвовал в еврокубках. Именно эту мечту хочу воплотить с "Карпатами" - хочу вывести партнеров на международный матч с капитанской повязкой. Надеюсь, что нам удастся подарить Львову еврокубки.

Мне приходилось играть под руководством многих тренеров. Последний опыт работы с Романом Григорчуком был особенно полезным. Он изменил мое отношение к футболу. С одной стороны, я являюсь опытным футболистом. С другой - всегда хочу прогрессировать и учиться. Думаю, в "Карпатах" я смогу получить новые знания именно благодаря совместной работе с Мироном Богдановичем", - сказал Кузык.

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Орест Кузык Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nike456 (Київ )
03.07.2024 в 08:11
Доброе утро я знаю как выиграть у России страны Террористов нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов
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Комментарии 1
Nike456 (Київ )
03.07.2024 в 08:11
Доброе утро я знаю как выиграть у России страны Террористов нужно чтобы весь мир помогал нам финансово, а это означает что все наши Украинцы должны создавать аккаунты массово новые и существующие Инстаграм Тик Ток Фейсбук и так далее во всех возможных соцсетях мира! И тогда люди нам будут кидать деньги и будет много оружия за счёт их финансов
Ответить
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