Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря сыграла вничью в первом спарринге на летних сборах
Луганчане встречались с венгерским клубом МТК
Фото: ФК Зоря Луганськ
2 июля "Заря" провела первый контрольный матч в Словении в рамках подготовки к новому сезону. Соперником луганчан был венгерский клуб МТК Будапешт.
Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе луганской команды голом отличился Игорь Кирюханцев.
Следующий свой спарринг "Заря" проведет 7 июля против представителя емпионата Словении - "Бельтинцы".
Контрольный матч
Словения, 2 июля 2024 год
"Заря" 1:1 МТК (Будапешт)
Голы: Кирюханцев, 44 - 3.
Состав "Зари": Сапутин (Мацапура, 46), Батагов, Джордан, Вантух (К) (Жуниньо, 46), Гусев (Тронтель, 46), Башич (Гулько, 73), Волошин (Дрышлюк, 46), Мичин (Хахлев, 46), Кирюханцев (Слесар, 66), Антюх (Писаренко, 66), Ндур (Бугай, 46).
Популярное сейчас
- Известны все четвертьфинальные пары Евро-2024
- Турция забивает гол на 1-й минуте матча против Австрии. ВИДЕО
- Чемпионы мира-2022. Сборная Аргентины объявила трех игроков старше 23 лет, которые поедут на Олимпиаду
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО