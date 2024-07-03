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Заря сыграла вничью в первом спарринге на летних сборах

Премьер-лига

Луганчане встречались с венгерским клубом МТК

Заря сыграла вничью в первом спарринге на летних сборах

Фото: ФК Зоря Луганськ

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2 июля "Заря" провела первый контрольный матч в Словении в рамках подготовки к новому сезону. Соперником луганчан был венгерский клуб МТК Будапешт.

Встреча завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе луганской команды голом отличился Игорь Кирюханцев.

Следующий свой спарринг "Заря" проведет 7 июля против представителя емпионата Словении - "Бельтинцы".

Контрольный матч
Словения, 2 июля 2024 год
"Заря" 1:1 МТК (Будапешт)
Голы: Кирюханцев, 44 - 3.

Состав "Зари": Сапутин (Мацапура, 46), Батагов, Джордан, Вантух (К) (Жуниньо, 46), Гусев (Тронтель, 46), Башич (Гулько, 73), Волошин (Дрышлюк, 46), Мичин (Хахлев, 46), Кирюханцев (Слесар, 66), Антюх (Писаренко, 66), Ндур (Бугай, 46).

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Заря (Луганск) МТК (Будапешт)
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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