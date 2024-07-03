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Наставник Зари: Мы ищем усиление на каждую позицию

Премьер-лига

Юрий Коваль рассказал о работе на сборах

Наставник Зари: Мы ищем усиление на каждую позицию

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Зари" Юрий Коваль прокомментировал результат контрольного матча против венгерского МТК (1:1) и работу на сборах.

- Результат важен всегда - на тренировке, в игре. Мы провели тесты, к сожалению, они показали разную степень готовности игроков. Не все профессионалы. На поле также можно было видеть разную готовность. Поэтому делали по разному замены. Кому-то давали играть больше, кому-то меньше.

У нас есть новые футболисты. Будем смотреть на них, давать игровое время. В перерыве ребята говорили - давайте побеждать. Могли это сделать. То есть это говорит о характере, о важности результата даже на сборах. Но есть такой момент, когда на сборах во всех матчах побеждаешь, кажется, что все делаешь правильно. Когда проигрываешь - все плохо. Надо реально оценивать. Смотрели объем беговой работы, поэтому и после матча добегали.

В целом, достойный спарринг, хорошие эмоции. Готовимся, смотрим. К сожалению, есть проблемы по некоторым позициям. Те игроки, которые есть, их готовность сейчас не позволяет нам на них рассчитывать. Если нет мастерства, должна быть готовность. Если нет готовности, тогда и мастерство не поможет. Будем корректировать работу, время еще есть.

У нас супер условия для подготовки. Поле, на котором играли сегодня, делается для сборной Словении. Она будет тренироваться на нем. Тренируемся также в прекрасных условиях, есть возможность для восстановления. Надо все это максимально использовать.

- Во время трансляции болельщики интересовались - будет ли усиление?

- Конечно. Главное, чтобы это было именно усиление. У нас задача не просто найти футболистов, а найти тех, кто нас усилит. Смотрим наших игроков, смотрим иностранцев. Не сможет 12-13 человек вытянуть весь сезон. Тем более учитывая то, что у нас всегда максимальные задачи.

Скоро к нам присоединится несколько игроков. Это сложный процесс, но мы ищем усиление на каждую позицию, - подчеркнул Коваль.

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Заря (Луганск) Юрий Коваль МТК (Будапешт)
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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