Шахтер назвал игроков, которые поедут на Олимпийские игры-2024

Сборная Украины U-23 впервые в истории примет участие в футбольном турнире Олимпийских игр - 2024, который пройдет во Франции с 24 июля по 9 августа.

Тренерский штаб "Шахтера" принял решение отпустить пять своих футболистов в лагерь команды, сообщает пресс-служба "горняков". Это голкипер Кирилл Фесюн, полузащитники Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько и нападающий Даниил Сикан.

Тренировочный сбор команды Руслана Ротаня стартует 8 июля во французском городе Сен-Поль-ле-Дакс. В рамках подготовки к ОИ-2024 "сине-желтые" сыграют два товарищеских матча: 14 июля против Египта и 18-го числа против Парагвая.

Напомним, соперниками сборной Украины U-23 на Олимпиаде по группе будут Аргентина, Марокко и Ирак. Поединки состоятся 24-го, 27-го и 30 июля соответственно.