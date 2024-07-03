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Карпаты подписали 19-летнего экс-игрока Днепра-1
Максим Мельниченко - игрок львовского клуба
Фото: ФК Карпати Львів
"Карпаты" подписали бывшего полузащитника "Днепра-1" Максима Мельниченко, сообщает официальный сайт львовского клуба.
Срок действия контракта не разглашается, но по информации Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.
Максим является воспитанником одесского "Черноморца". В 16 лет попал в структуру СК "Днепр-1". Весной в составе команды из Днепра Мельниченко дебютировал в Премьер-лиге. Максим выходил на поле в двух матчах чемпионата, без результативных действий.
Был капитаном юношеской сборной Украины в матчах элит-раунда отбора на Евро-2024 (U-19) и помог получить путевку на чемпионат Европы.
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