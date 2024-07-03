Карпаты подписали 19-летнего экс-игрока Днепра-1

"Карпаты" подписали бывшего полузащитника "Днепра-1" Максима Мельниченко, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Срок действия контракта не разглашается, но по информации Transfermarkt, соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Максим является воспитанником одесского "Черноморца". В 16 лет попал в структуру СК "Днепр-1". Весной в составе команды из Днепра Мельниченко дебютировал в Премьер-лиге. Максим выходил на поле в двух матчах чемпионата, без результативных действий.

Был капитаном юношеской сборной Украины в матчах элит-раунда отбора на Евро-2024 (U-19) и помог получить путевку на чемпионат Европы.