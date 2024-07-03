Тим-менеджер Днепра-1 назначен спортивным директором Александрии

Новым спортивным директором "Александрии" стал Иван Телько, сообщает официальный сайт "горожан".

На этой должности Иван будет заниматься: селекционной работой, взаимодействием между руководством клуба и тренерским штабом, трансферной политикой клуба.

Иван воспитанник днепровского футбола. Из-за травмы был вынужден закончить карьеру футболиста в возрасте 20 лет. Но с футболом не завершил, прошел все этапы в карьере: от тренера до директора детской академии. Имеет тренерскую лицензию категории А. Экс-тренер "Днепра-1" U-19. Последние два года был менеджером "Днепра-1".