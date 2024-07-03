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Тим-менеджер Днепра-1 назначен спортивным директором Александрии

Премьер-лига

Опытный специалист начал сотрудничество с другим клубом УПЛ

Тим-менеджер Днепра-1 назначен спортивным директором Александрии

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Новым спортивным директором "Александрии" стал Иван Телько, сообщает официальный сайт "горожан".

На этой должности Иван будет заниматься: селекционной работой, взаимодействием между руководством клуба и тренерским штабом, трансферной политикой клуба.

Иван воспитанник днепровского футбола. Из-за травмы был вынужден закончить карьеру футболиста в возрасте 20 лет. Но с футболом не завершил, прошел все этапы в карьере: от тренера до директора детской академии. Имеет тренерскую лицензию категории А. Экс-тренер "Днепра-1" U-19. Последние два года был менеджером "Днепра-1".

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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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