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"Видел, что ситуация более менее спокойная". Новичок Полесья - о переезде в Украину
Гиорги Майсурадзе пообщался с клубной пресс-службой
Фото: ФК Полісся
Грузинский новичок "Полесья" Гиорги Майсурадзе рассказал, как решился на переезд в Украину во время войны.
- Скажи честно и откровенно: ты не боялся ехать в Украину, зная, что здесь война?
- Я знал, что в Украине война. Но и знал, что здесь более-менее тихо. Люди пытаются жить привычной жизнью. Видел, что ситуация более менее спокойная и, поэтому, решил переехать.
- Что в целом хочешь выиграть за свою карьеру. Какой максимум?
- Прежде всего, хочу здесь поднять кубок, выиграть чемпионство. А что будет дальше - будущее покажет.
- Что хотел бы сказать болельщикам "Полесья"?
- Мои поздравления фанам "Полесья". Меня зовут Гиорги Майсурадзе. Счастлив быть здесь. Желаю "Полесью" только побед, - сказал Майсурадзе.
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