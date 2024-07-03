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"Видел, что ситуация более менее спокойная". Новичок Полесья - о переезде в Украину

Премьер-лига

Гиорги Майсурадзе пообщался с клубной пресс-службой

"Видел, что ситуация более менее спокойная". Новичок Полесья - о переезде в Украину

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Грузинский новичок "Полесья" Гиорги Майсурадзе рассказал, как решился на переезд в Украину во время войны.

- Скажи честно и откровенно: ты не боялся ехать в Украину, зная, что здесь война?

- Я знал, что в Украине война. Но и знал, что здесь более-менее тихо. Люди пытаются жить привычной жизнью. Видел, что ситуация более менее спокойная и, поэтому, решил переехать.

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- Что в целом хочешь выиграть за свою карьеру. Какой максимум?

- Прежде всего, хочу здесь поднять кубок, выиграть чемпионство. А что будет дальше - будущее покажет.

- Что хотел бы сказать болельщикам "Полесья"?

- Мои поздравления фанам "Полесья". Меня зовут Гиорги Майсурадзе. Счастлив быть здесь. Желаю "Полесью" только побед, - сказал Майсурадзе.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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