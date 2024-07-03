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Кривбасс опоздал на следующий рейс из-за ложного минирования аэропорта
Дорога на сбор в Словению затянулась
Фото: ФК Кривбас
Утром 2 июля "Кривбасс" выехал автобусом из Кривого Рога в Кишинев, откуда самолетом должен был отправиться на второй летний сбор в Словению.
Однако из-за ложного минирования молдавского аэропорта делегация криворожского клуба провела три часа ожидания своего рейса.
Команда оставалась в хорошем настроении, и даже кто-то из ребят метко подметил: "Не так страшно, когда задерживается наш самолет, хуже когда задерживаются поставки самолетов F-16 Fighting Falcon".
Как следствие этого инцидента - опоздание на следующий рейс и незапланированная остановка на ночь в Стамбуле. Уже сегодня команда продолжит свой путь в Словению, где днем позже начнется второй летний учебно-тренировочный сбор.
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