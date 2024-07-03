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Кривбасс опоздал на следующий рейс из-за ложного минирования аэропорта

Премьер-лига

Дорога на сбор в Словению затянулась

Кривбасс опоздал на следующий рейс из-за ложного минирования аэропорта

Фото: ФК Кривбас

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Утром 2 июля "Кривбасс" выехал автобусом из Кривого Рога в Кишинев, откуда самолетом должен был отправиться на второй летний сбор в Словению.

Однако из-за ложного минирования молдавского аэропорта делегация криворожского клуба провела три часа ожидания своего рейса.

Команда оставалась в хорошем настроении, и даже кто-то из ребят метко подметил: "Не так страшно, когда задерживается наш самолет, хуже когда задерживаются поставки самолетов F-16 Fighting Falcon".

Как следствие этого инцидента - опоздание на следующий рейс и незапланированная остановка на ночь в Стамбуле. Уже сегодня команда продолжит свой путь в Словению, где днем позже начнется второй летний учебно-тренировочный сбор.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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