Официально. Рыбалка покинул ЛНЗ

"ЛНЗ" завершил сотрудничество с полузащитником Сергеем Рыбалкой, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт игрока с клубом завершился 30 июня 2024 года.

34-летний Рыбалка присоединился к "фиолетовым" 13 июля 2023 года. За это время он провел 17 матчей, в которых отметился 1 забитым голом и 1 ассистом. В общей сложности он отыграл 1163 минуты.

Напомним, в карьере хавбека были харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", чешский "Слован", турецкий "Сивасспор" и "Александрия".