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Официально. Рыбалка покинул ЛНЗ
Опытный игрок остался без клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"ЛНЗ" завершил сотрудничество с полузащитником Сергеем Рыбалкой, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт игрока с клубом завершился 30 июня 2024 года.
34-летний Рыбалка присоединился к "фиолетовым" 13 июля 2023 года. За это время он провел 17 матчей, в которых отметился 1 забитым голом и 1 ассистом. В общей сложности он отыграл 1163 минуты.
Напомним, в карьере хавбека были харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", чешский "Слован", турецкий "Сивасспор" и "Александрия".
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