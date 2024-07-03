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Официально. Рыбалка покинул ЛНЗ

Премьер-лига

Опытный игрок остался без клуба

Официально. Рыбалка покинул ЛНЗ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"ЛНЗ" завершил сотрудничество с полузащитником Сергеем Рыбалкой, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт игрока с клубом завершился 30 июня 2024 года.

34-летний Рыбалка присоединился к "фиолетовым" 13 июля 2023 года. За это время он провел 17 матчей, в которых отметился 1 забитым голом и 1 ассистом. В общей сложности он отыграл 1163 минуты.

Напомним, в карьере хавбека были харьковский "Арсенал", киевское "Динамо", чешский "Слован", турецкий "Сивасспор" и "Александрия".

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Сергей Рыбалка ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ФК ЛНЗ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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