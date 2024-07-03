Брагару: Ярмоленко - кумир моего детства. Круто, что будем играть в одной команде

Новичок "Динамо", полузащитник Максим Брагару ответил на вопросы болельщиков киевского клуба во время автографсессии.

- Лучший гол в карьере?

- В ворота "Шахтера" (сорвал аплодисменты в зале).

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- Кумиры детства?

- Андрей Ярмоленко. Очень круто, что сейчас буду играть со своим кумиром в детстве в одной команде.

- С кем больше всего общаетесь в команде?

- С Александром Сиротой.

- Любимая позиция на поле?

- Левого вингера. Люблю атаковать, создавать моменты для партнеров, могу даже форварда сыграть.

- Как проходит адаптация в команде?

- Положительно. У нас двухразовые тренировки, общаемся с ребятами, становимся одной семьей. Вскоре к нам присоединятся сборники, особенно я жду Жору Бущана и его шутки (улыбается), - сказал Брагару.