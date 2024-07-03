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Брагару: Ярмоленко - кумир моего детства. Круто, что будем играть в одной команде
Новичок "бело-синих" ответил на вопросы болельщиков
Фото: ФК Динамо Київ
Новичок "Динамо", полузащитник Максим Брагару ответил на вопросы болельщиков киевского клуба во время автографсессии.
- Лучший гол в карьере?
- В ворота "Шахтера" (сорвал аплодисменты в зале).
- Кумиры детства?
- Андрей Ярмоленко. Очень круто, что сейчас буду играть со своим кумиром в детстве в одной команде.
- С кем больше всего общаетесь в команде?
- С Александром Сиротой.
- Любимая позиция на поле?
- Левого вингера. Люблю атаковать, создавать моменты для партнеров, могу даже форварда сыграть.
- Как проходит адаптация в команде?
- Положительно. У нас двухразовые тренировки, общаемся с ребятами, становимся одной семьей. Вскоре к нам присоединятся сборники, особенно я жду Жору Бущана и его шутки (улыбается), - сказал Брагару.
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