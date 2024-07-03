Богданов: Я очень благодарен Колосу. У меня никаких обид на клуб

Бывший полузащитник "Колоса" Андрей Богданов прокомментировал завершение сотрудничества с ковалевским клубом.

- Андрей, позади 4,5 года в "Колосе". Ваш уход - инициатива клуба?

- Отвечу да. Мой контракт подошел к концу и не был продлен.

- С тяжелым сердцем покидаете клуб, которому много отдали?

- Это был суперский период. Только с теплотой буду вспоминать "Колос".

- Предложения от потенциальных работодателей не поступали?

- Понимаете, прошло не так много времени. Я открыт ко всем опциям. Посмотрим, что будет дальше.

- Планируете остаться в Украине?

- Думаю, что останусь дома.

- Насколько соответствует действительности информация об интересе со стороны ФК "ЮКСА"?

- Я сейчас не могу вам ответить. Прошло всего несколько дней, как я свободный агент, поэтому посмотрим.

- В свои 34 есть желание продолжать?

- У меня большое желание играть в футбол. Начал сборы с "Колосом", набрал неплохую форму. Я надеюсь, что впереди у меня несколько успешных лет в футболе без травм.

- Вашему оптимизму могут позавидовать:)

- Это жизнь, знаете ли. В жизни один этап заканчивается и за ним начинается новый. Я очень благодарен "Колосу". У меня никаких обид на клуб. Я очень доволен этим периодом в карьере.

- "Колосу" много прилетало за то, что имея в команде солидный подбор исполнителей вы пролетали мимо зоны еврокубков. У вас есть этому объяснение?

- Я бы не хотел выносить на публику то, что не должно быть публичным. Я помню только хорошее, что было с "Колосом".

Мы играли в квалификации Лиги Европы. Матчи с "Карагандой" и "Риекой" показали, что "Колос" может достойно представлять Украину, если бы где-то соперникам больше повезло.

- "Колос" зашел в перестройку. Взят курс на омоложение. Смена тренера и переход на новую модель смогут помочь выйти на новый уровень?

- Только время сможет все расставить по своим местам. Вы же сами понимаете, все будет зависеть от результата. Могу пожелать Александру Поздееву воплотить все, что он задумал, - сказал Богданов.