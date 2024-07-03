Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Богданов: Я очень благодарен Колосу. У меня никаких обид на клуб
Хавбек прокомментировал завершение сотрудничества с ковалевцами
koloskovalivka.com
Бывший полузащитник "Колоса" Андрей Богданов прокомментировал завершение сотрудничества с ковалевским клубом.
- Андрей, позади 4,5 года в "Колосе". Ваш уход - инициатива клуба?
- Отвечу да. Мой контракт подошел к концу и не был продлен.
- С тяжелым сердцем покидаете клуб, которому много отдали?
- Это был суперский период. Только с теплотой буду вспоминать "Колос".
- Предложения от потенциальных работодателей не поступали?
- Понимаете, прошло не так много времени. Я открыт ко всем опциям. Посмотрим, что будет дальше.
- Планируете остаться в Украине?
- Думаю, что останусь дома.
- Насколько соответствует действительности информация об интересе со стороны ФК "ЮКСА"?
- Я сейчас не могу вам ответить. Прошло всего несколько дней, как я свободный агент, поэтому посмотрим.
- В свои 34 есть желание продолжать?
- У меня большое желание играть в футбол. Начал сборы с "Колосом", набрал неплохую форму. Я надеюсь, что впереди у меня несколько успешных лет в футболе без травм.
- Вашему оптимизму могут позавидовать:)
- Это жизнь, знаете ли. В жизни один этап заканчивается и за ним начинается новый. Я очень благодарен "Колосу". У меня никаких обид на клуб. Я очень доволен этим периодом в карьере.
- "Колосу" много прилетало за то, что имея в команде солидный подбор исполнителей вы пролетали мимо зоны еврокубков. У вас есть этому объяснение?
- Я бы не хотел выносить на публику то, что не должно быть публичным. Я помню только хорошее, что было с "Колосом".
Мы играли в квалификации Лиги Европы. Матчи с "Карагандой" и "Риекой" показали, что "Колос" может достойно представлять Украину, если бы где-то соперникам больше повезло.
- "Колос" зашел в перестройку. Взят курс на омоложение. Смена тренера и переход на новую модель смогут помочь выйти на новый уровень?
- Только время сможет все расставить по своим местам. Вы же сами понимаете, все будет зависеть от результата. Могу пожелать Александру Поздееву воплотить все, что он задумал, - сказал Богданов.
Популярное сейчас
- Нидерланды и Турция - в четвертьфинале Евро, Шахтер определился со стадионом в ЛЧ. Главные новости за 2 июля
- ПСЖ нашел замену Мбаппе. Игроку предложат контракт на 500 млн евро
- У Днепра-1 есть шанс на спасение. Но нужно продать еще двух игроков
- Днепр-1 тоже может пополнить список. Участники УПЛ с самой короткой историей существования
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО