Ингулец расстался с двумя игроками

"Ингулец" прекратил сотрудничество по обоюдному согласию сторон с полузащитником Сергеем Панасенко и защитником Анатолием Романченко. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

32-летний Панасенко присоединился к петровцам в январе 2024 года. За это время он провел 9 матчей и отметился 1 забитым мячем.

23-летний Романченко выступал за клуб из Петрово с февраля этого года и не провел ни одного матча.

Контракты обоих футболистов действовали до конца 2025 года.