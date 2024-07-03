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Ингулец расстался с двумя игроками
Один из них так и не сыграл ни одного матча за команду
Фото: ФК Інгулець
"Ингулец" прекратил сотрудничество по обоюдному согласию сторон с полузащитником Сергеем Панасенко и защитником Анатолием Романченко. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
32-летний Панасенко присоединился к петровцам в январе 2024 года. За это время он провел 9 матчей и отметился 1 забитым мячем.
23-летний Романченко выступал за клуб из Петрово с февраля этого года и не провел ни одного матча.
Контракты обоих футболистов действовали до конца 2025 года.
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Источник:ФК Інгулець
Опубликовал: Алина Ерофеева
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