Защитник Шахтера продолжит карьеру в экс-клубе Реброва и Ярмоленко

Эмиратский "Аль-Айн" сообщил, о том что подпишет центрального защитника Марлона.

28-летний бразилец прибудет в клуб в ближайшие дни для прохождения медосмотра и завершения контракта, срок которого неизвестен.

Марлон перебрался в клуб из ОАЭ на правах свободного агента, поскольку его договор с дончанами истек.

Напомним, Марлон стал игроком "Шахтера" летом 2021 года, перейдя из "Сассуоло" за 12 миллионов евро. После начала полномасштабной войны он покинул клуб по Annexe 7 ФИФА и играл на правах аренды сначала за "Монцу", а потом – за "Флуминенсе". Ранее сообщалось, что "Флуминенсе" вел переговоры с "горняками" о продолжении аренды.

Также стоит добавить, что с июня 2021 по июнь 2023 "Аль-Айн" возглавлял Сергей Ребров. В этом клубе также играл Андрей Ярмоленко.