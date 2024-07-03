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Динамо Киев оформило трансфер хавбека СК Днепр-1 Рубчинского

Премьер-лига
Обновлено

Контракт с 22-летним хавбеком подписан на четыре года

Динамо Киев оформило трансфер хавбека СК Днепр-1 Рубчинского

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

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"Динамо" Киев подписало контракт с 22-летним полузащитником СК "Днепр-1" Валентином Рубчинским.

Соглашение рассчитано на ближайшие четыре года, информирует официальный сайт киевлян.

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Рубчинский является воспитанником академии "Днепра". За первую команду СК "Днепр-1" выступал с лета 2022 года. За два последних сезона провел за спортклубовцев 72 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.

Ранее "Динамо" подписало из "Днепра-1" полузащитника Александра Пихаленка. Также киевский клуб усилили фланговый игрок Максим Брагару из "Черноморца" и центральный защитник "Форталезы" Брайан Себальйос.

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Динамо (Киев) УПЛ СК Днепр-1 Валентин Рубчинский
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Александр Сапожников
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