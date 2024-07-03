Динамо Киев оформило трансфер хавбека СК Днепр-1 Рубчинского

"Динамо" Киев подписало контракт с 22-летним полузащитником СК "Днепр-1" Валентином Рубчинским.

Соглашение рассчитано на ближайшие четыре года, информирует официальный сайт киевлян.

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Рубчинский является воспитанником академии "Днепра". За первую команду СК "Днепр-1" выступал с лета 2022 года. За два последних сезона провел за спортклубовцев 72 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 9 голевых передач.

???? Валентин Рубчинський – гравець «Динамо»!



✍️ ФК «Динамо» підписав контракт із 22-річним півзахисником Валентином Рубчинським.



???? Угода розрахована на найближчі чотири роки. pic.twitter.com/ZvzqVNk3IW — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) July 3, 2024

Ранее "Динамо" подписало из "Днепра-1" полузащитника Александра Пихаленка. Также киевский клуб усилили фланговый игрок Максим Брагару из "Черноморца" и центральный защитник "Форталезы" Брайан Себальйос.