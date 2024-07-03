  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Динамо в следующем сезоне продолжит выступать за Шкендию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Динамо в следующем сезоне продолжит выступать за Шкендию

Премьер-лига

Клубы уже все согласовали

Хавбек Динамо в следующем сезоне продолжит выступать за Шкендию

fcdynamo.com

Новина українською

21-летний северомакедонский полузащитник "Динамо Киев" Решат Рамадани продолжит выступать за "Шкендию".

Команды согласовали аренду игрока на один год без права выкупа.

Отметим, что Рамадани перешел в "Динамо" из "Шкендии" в марте 2023 года. А в феврале 2024 года футболист был арендован македонским клубом.

Решат за прошлый сезон сыграл 16 матчей, в которых отдал 2 ассиста.

Читайте такжеБрагару: Ярмоленко - кумир моего детства. Круто, что будем играть в одной команде
По теме
yellow-arrow
Динамо Киев оформило трансфер хавбека СК Днепр-1 Рубчинского
yellow-arrow
Защитник Шахтера продолжит карьеру в экс-клубе Реброва и Ярмоленко
yellow-arrow
Ингулец расстался с двумя игроками
Динамо (Киев) Шкендия (Тетово) Решат Рамадани
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Dynamo Kyiv
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости