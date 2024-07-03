Хавбек Динамо в следующем сезоне продолжит выступать за Шкендию

21-летний северомакедонский полузащитник "Динамо Киев" Решат Рамадани продолжит выступать за "Шкендию".

Команды согласовали аренду игрока на один год без права выкупа.

Отметим, что Рамадани перешел в "Динамо" из "Шкендии" в марте 2023 года. А в феврале 2024 года футболист был арендован македонским клубом.

Решат за прошлый сезон сыграл 16 матчей, в которых отдал 2 ассиста.