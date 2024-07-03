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Хавбек Динамо в следующем сезоне продолжит выступать за Шкендию
Клубы уже все согласовали
fcdynamo.com
21-летний северомакедонский полузащитник "Динамо Киев" Решат Рамадани продолжит выступать за "Шкендию".
Команды согласовали аренду игрока на один год без права выкупа.
Отметим, что Рамадани перешел в "Динамо" из "Шкендии" в марте 2023 года. А в феврале 2024 года футболист был арендован македонским клубом.
Решат за прошлый сезон сыграл 16 матчей, в которых отдал 2 ассиста.
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Источник:Dynamo Kyiv
Опубликовал: Екатерина Власова
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