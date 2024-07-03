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Авагимян попрощался с болельщиками Черноморца
Футболист возвращается в Александрию
Фото: ФК Чорноморець
Вингер Артур Авагимян объявил о своем уходе из "Черноморца". Футболист об этом он сообщил в своем Telegram.
"Хочу всем сказать спасибо за этот сезон, было много великих дней и много не очень, скажем откровенно, но после кого-то матча команда почувствовала вашу поддержку.
Не знаю, как судьба повернется дальше, но на данный момент я с вами прощаюсь и надеюсь, что мы еще сможем встретиться в будущем.
Вы есть "Черноморец", не забывайте об этом, пока существуют фанаты, клуб будет сильным!", - сказал Авагимян.
Напомним, Артур выступал за "Черноморец" с лета 2023 года на правах аренды из "Александрии".
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