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Шахтер сообщил о завершении сотрудничества с БРСМ-Нафта
Сотрудничество длилось более 3,5 лет
Фото: ФК Шахтар Донецьк
ФК "Шахтер" сообщил об окончании контракта с топливным партнером - компанией "БРСМ-Нафта".
Сотрудничество длилось более 3,5 лет, в течение которых компания обеспечивала футбольный клуб топливом.
"Мы искренне благодарны "БРСМ-Нафте" за эти годы партнерства. Для нашего клуба это было не только взаимовыгодное сотрудничество, а нечто большее. Мы вместе шли к победам и наивысшим достижениям, вместе преодолевали все трудности войны и в самый тяжелый момент объединились для помощи жителям Украины. Это был насыщенный и удивительный путь, которым мы можем гордиться. Желаю команде "БРСМ-Нафты" новых успехов и больших свершений!", - говорится в заявлении клуба.
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