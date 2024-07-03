Шахтер близок к трансферу игрока из Бундеслиги

"Шахтер" заинтересовался полузащитником "Вольфсбурга" Бартолом Франьичем.

По информации издания Germanijak, руководство украинского клуба видит в игроке усиление на следующий сезон. "Шахтер" должен подписать футболиста в ближайшие дни.

Бартол присоединился к "Вольфсбургу" в 2022 году за 7 миллионов евро. Франьич за свою карьеру сыграл 157 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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