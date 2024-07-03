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Шахтер близок к трансферу игрока из Бундеслиги
Клуб видит в игроке усиление на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" заинтересовался полузащитником "Вольфсбурга" Бартолом Франьичем.
По информации издания Germanijak, руководство украинского клуба видит в игроке усиление на следующий сезон. "Шахтер" должен подписать футболиста в ближайшие дни.
Бартол присоединился к "Вольфсбургу" в 2022 году за 7 миллионов евро. Франьич за свою карьеру сыграл 157 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:Germanijak
Опубликовал: Екатерина Власова
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