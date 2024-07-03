  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер близок к трансферу игрока из Бундеслиги
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер близок к трансферу игрока из Бундеслиги

Премьер-лига
Обновлено

Клуб видит в игроке усиление на следующий сезон

Шахтер близок к трансферу игрока из Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" заинтересовался полузащитником "Вольфсбурга" Бартолом Франьичем.

По информации издания Germanijak, руководство украинского клуба видит в игроке усиление на следующий сезон. "Шахтер" должен подписать футболиста в ближайшие дни.

Бартол присоединился к "Вольфсбургу" в 2022 году за 7 миллионов евро. Франьич за свою карьеру сыграл 157 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Читайте такжеШахтер сообщил о завершении сотрудничества с БРСМ-Нафта
По теме
yellow-arrow
Transfermarkt назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рубчинского
yellow-arrow
ЛНЗ креативным видео объявил о подписании 23-летнего ганского форварда
yellow-arrow
Рубчинский: Было довольно неожиданно получить приглашение от такого клуба, как Динамо
Шахтер (Донецк) Вольфсбург
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Germanijak
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости