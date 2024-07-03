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ЛНЗ креативным видео объявил о подписании 23-летнего ганского форварда
Марк Ассинор - игрок ЛНЗ
Фото - ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим из Ганы Марком Ассинором.
Футболист провел прошлый сезон в словацком клубе "Подбрезова", где забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 34 матчах.
Отметим, что это уже второй летний новичок "ЛНЗ". Ранее клуб подписал Илью Путрю из "Черноморца".
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Екатерина Власова
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