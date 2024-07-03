ЛНЗ креативным видео объявил о подписании 23-летнего ганского форварда

"ЛНЗ" объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим из Ганы Марком Ассинором.

Футболист провел прошлый сезон в словацком клубе "Подбрезова", где забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 34 матчах.

Отметим, что это уже второй летний новичок "ЛНЗ". Ранее клуб подписал Илью Путрю из "Черноморца".