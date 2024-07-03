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ЛНЗ креативным видео объявил о подписании 23-летнего ганского форварда

Премьер-лига
Обновлено

Марк Ассинор - игрок ЛНЗ

ЛНЗ креативным видео объявил о подписании 23-летнего ганского форварда

Фото - ФК ЛНЗ

Новина українською

"ЛНЗ" объявил о подписании контракта с 23-летним нападающим из Ганы Марком Ассинором.

Футболист провел прошлый сезон в словацком клубе "Подбрезова", где забил 7 голов и отдал 6 голевых передач в 34 матчах.

Отметим, что это уже второй летний новичок "ЛНЗ". Ранее клуб подписал Илью Путрю из "Черноморца".

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Екатерина Власова
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