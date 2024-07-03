Рубчинский: Было довольно неожиданно получить приглашение от такого клуба, как Динамо

Полузащитник Валентин Рубчинский дал свое первое интервью в качестве игрока "Динамо" .

- Честно говоря, было довольно неожиданно получить приглашение от такого клуба, но я особо не колебался и с радостью согласился перейти в "Динамо". Сегодня вечером уже провел первую тренировку с командой. И партнеры, и тренерский штаб очень хорошо встретили меня и приняли в команду. Теперь буду работать, чтобы оправдать доверие и играть в основном составе "бело-синих".

- Занимался ли в отпуске? Сейчас сразу включаешься в работу в основной группе?

- Да, занимался индивидуально, но нагрузки, конечно, были не такими, как у ребят с начала подготовительного периода. Буду тренироваться и постепенно наверстывать партнеров, чтобы выйти с ними на один уровень физических кондиций.

- Этим летом к "Динамо" также присоединился твой одноклубник по "Днепру-1" Александр Пихаленок. Это также повлияло на твой выбор в пользу "Динамо"? Советовался с Александром перед тем, как принять предложение?

- В принципе, времени не было, чтобы советоваться, поскольку все произошло довольно быстро. Но, действительно, вместе с Сашей гораздо комфортнее будет адаптироваться в "Динамо" и привыкать к бытовой жизни на новом месте.

- Знаком с кем-то еще из динамовцев?

- Да, конечно, со многими выступали в молодежной сборной, поэтому с ними очень хорошо общаемся. С другими также неоднократно пересекались на футбольном поле, поэтому друг друга знаем.

- Ты провел два полных сезона за "Днепр-1" на высоком уровне, выступал в еврокубках. Удалось ли набраться опыта и уверенности за это время?

- Да, конечно. Вместе с командой мы боролись за самые высокие места в чемпионате Украины, выступали на международной арене. Поэтому этот период, бесспорно, пошел мне только в плюс в плане карьеры.

- "Динамо" будет начинать свой путь в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов. Возможность сыграть на групповой стадии самого престижного клубного турнира добавляет мотивации работать на максимуме?

- Конечно, "Динамо" всегда борется за самые высокие места и ставит перед собой самые высокие задачи во всех турнирах, в которых участвует - и выступление в групповой стадии Лиги чемпионов является одной из них. Команда заслуживает играть против топ-клубов Европы, и приложим все усилия, чтобы квалифицироваться в групповую стадию.

- Какая твоя любимая позиция на поле и кого видишь своими основными конкурентами в "Динамо" на ней?

- Люблю играть в центре поля, действовать как на атаку, так и на оборону. Что касается конкурентов, то в "Динамо" собраны в центре поля сильные футболисты, кого-то одного выделить не могу, поэтому интересно будет проверить себя на их фоне.

- А в мировом футболе на кого равняешься на своей позиции?

- Очень нравится, как играет Тьягу Алькантара. У него немного не сложилось в "Ливерпуле", но по индивидуальным качествам это очень сильный футболист.

- Определился уже с игровым номером?

- Да, выбрал 15-й. Особых пожеланий не было, этот оказался свободным. Знаю, что под ним раньше в "Динамо" выступал Виктор Цыганков, который был лидером команды. Поэтому надеюсь стать таким же важным игроком для киевского клуба.