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Transfermarkt назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рубчинского
Неплохие деньги для нынешнего Днепра-1
Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий
Сегодня, 3 июля "Динамо" объявило о
По данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма перехода составила 1 миллион евро.
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Напомним, что соглашение Рубчинского с киевлянами рассчитано до лета 2028 года.
Рубчинский является воспитанником академии "Днепра-1", за первую команду выступал с лета 2022 года и суммарно провел 72 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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