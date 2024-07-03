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Transfermarkt назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рубчинского

Премьер-лига
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Неплохие деньги для нынешнего Днепра-1

Transfermarkt назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рубчинского

Фото: ФК Динамо Київ/Автор - невідомий

Новина українською

Сегодня, 3 июля "Динамо" объявило о трансфере 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского из "Днепра-1".

По данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма перехода составила 1 миллион евро.

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Напомним, что соглашение Рубчинского с киевлянами рассчитано до лета 2028 года.

Рубчинский является воспитанником академии "Днепра-1", за первую команду выступал с лета 2022 года и суммарно провел 72 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Михаил Черныш
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