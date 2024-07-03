Transfermarkt назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рубчинского

Сегодня, 3 июля "Динамо" объявило о трансфере 22-летнего хавбека Валентина Рубчинского из "Днепра-1" .

По данным авторитетного портала Transfermarkt, сумма перехода составила 1 миллион евро.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что соглашение Рубчинского с киевлянами рассчитано до лета 2028 года.

Рубчинский является воспитанником академии "Днепра-1", за первую команду выступал с лета 2022 года и суммарно провел 72 матча во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и 9 ассистами.