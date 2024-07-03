Милевский: Рыбалка один раз выиграл у Суркиса в карты приличную сумму денег

Экс-нападающий " Динамо " и сборной Украины Артём Милевский вспомнил о том, с кем и как играл в карты в киевском клубе.

- А динамовцы в вашем покерном клубе сейчас не играют?

- Пока что нет. Но думаю, скоро узнают, и тоже начнут. Хачериди - любитель этого дела, и долго ждать не придется (смеется).

- Кто был лучшим картежником в "Динамо" во время вашей карьеры?

- В мое время постоянно выигрывал Александр Владимирович Шовковский. Макс Шацких и Олег Гусев тоже неплохо играли. Но мы играли не в покер, а в джокер. Это чисто футбольная игра, но, к сожалению, поколение, которое играло в джокер, вымирает. Сейчас будет очень сложно найти четырех человек для игры в джокер. Мы после зарплаты постоянно играли.

- Сколько вы проигрывали и выигрывали больше всего?

- В джокер за партию мог проиграть 500 долларов. Потом, уже после меня, ребята начали играть на большие ставки, это Рыбалка и Хачериди. У них уже были более высокие расценки.

А если брать другие игры, то наибольшую сумму я проигрывал в рулетку - это 15 тысяч долларов. После этого Валентин Белькевич, царство ему небесное, на следующий день одолжил мне две тысячи долларов. Я отбил все свои деньги, и на следующее утро отдал ему двушку.

- Игорь Михайлович Суркис - знатный любитель азартных игр. С ним играли?

- Нет, с ним не играл. Но знаю, что Рыбалка играл с Игорем Михайловичем в какую-то игру в самолете после матча с "Челси" и выиграл приличную сумму денег. Все ребята тогда за Рыбалку болели (смеется).

- Ну Рыбалка пару штук поднял хотя бы?

- Думаю, да. Игорь Михайлович на меньшие деньги не стал бы играть.