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Карпаты в своем первом летнем спарринге обыграли Минай
При равной игре в первом тайме, после перерыва львовяне добавили
fckarpaty.org.ua
Львовские "Карпаты" у себя на базе провели свой первый летний спарринг – сыграли с "Минаем".
В первом тайме на поле была довольно равная игра, в которой команды обменялись голами.
После перерыва тренерский штаб львовян сменил всех полевых игроков и существенно омолодил команду, что принесло свои плоды.
В итоге, голы Полегенько и Сидуна принесли победу Львову – 3:1.
"Карпаты" (1 тайм): Кожухарь, Сакив, Черненко, Бабогло, Кокодиняк, Чех, Альварес, Чачуа, Костенко, Игорь Невес, Тлумак
"Карпаты" (2 тайм): Кожухарь, Катрич, Сухарь, Полегенько, Шах, Мельниченко, Фетько (Скороход, 77), Кузык, Пидлепенец, Сидун и игрок на просмотре (Резник, 74)
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