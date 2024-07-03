  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты в своем первом летнем спарринге обыграли Минай
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты в своем первом летнем спарринге обыграли Минай

Премьер-лига
Обновлено

При равной игре в первом тайме, после перерыва львовяне добавили

Карпаты в своем первом летнем спарринге обыграли Минай

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Львовские "Карпаты" у себя на базе провели свой первый летний спарринг – сыграли с "Минаем".

Читайте такжеКарпаты подписали 19-летнего экс-игрока Днепра-1

В первом тайме на поле была довольно равная игра, в которой команды обменялись голами.

После перерыва тренерский штаб львовян сменил всех полевых игроков и существенно омолодил команду, что принесло свои плоды.

В итоге, голы Полегенько и Сидуна принесли победу Львову – 3:1.

"Карпаты" (Львов) - "Минай" - 3:1
Голы: Сакив, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 - Гуничев, 22.

"Карпаты" (1 тайм): Кожухарь, Сакив, Черненко, Бабогло, Кокодиняк, Чех, Альварес, Чачуа, Костенко, Игорь Невес, Тлумак

"Карпаты" (2 тайм): Кожухарь, Катрич, Сухарь, Полегенько, Шах, Мельниченко, Фетько (Скороход, 77), Кузык, Пидлепенец, Сидун и игрок на просмотре (Резник, 74)

По теме
yellow-arrow
Верес начал продажи абонементов на новый сезон - цена стартует от 2400 грн
yellow-arrow
Рух в своем первом словенском спарринге сыграл вничью с венгерским Кечкеметом
yellow-arrow
Милевский: Рыбалка один раз выиграл у Суркиса в карты приличную сумму денег
ФК Минай Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости