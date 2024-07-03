Карпаты в своем первом летнем спарринге обыграли Минай

Львовские "Карпаты" у себя на базе провели свой первый летний спарринг – сыграли с "Минаем".

В первом тайме на поле была довольно равная игра, в которой команды обменялись голами.

После перерыва тренерский штаб львовян сменил всех полевых игроков и существенно омолодил команду, что принесло свои плоды.

В итоге, голы Полегенько и Сидуна принесли победу Львову – 3:1.

"Карпаты" (Львов) - "Минай" - 3:1

Голы: Сакив, 24, Полегенько, 65, Сидун, 70 - Гуничев, 22.

"Карпаты" (1 тайм): Кожухарь, Сакив, Черненко, Бабогло, Кокодиняк, Чех, Альварес, Чачуа, Костенко, Игорь Невес, Тлумак

"Карпаты" (2 тайм): Кожухарь, Катрич, Сухарь, Полегенько, Шах, Мельниченко, Фетько (Скороход, 77), Кузык, Пидлепенец, Сидун и игрок на просмотре (Резник, 74)