Рух в своем первом словенском спарринге сыграл вничью с венгерским Кечкеметом

В среду, 3 июля, "Рух" провел свой первый спарринг на предсезонных сборах в Словении. Соперником львовян сегодня был венгерский "Кечкемет".

Особенность матча – команды играли два тайма по 60 минут.

Игра получилась на встречных курсах – команды в разные моменты по очереди владели инициативой.

На 39-й минуте новичок "Руха" Краснопир открыл счет в матче, однако в следующие 15 минут венгры не только сравняли, но и вышли вперед.

Во втором тайме обе команды проводили активную ротацию состава, "Рух" больше владел инициативой и все-таки ушел от поражения – на 110-й минуте забил Китела.

В итоге – 2:2

Следующий поединок на зарубежных сборах 6 июля "Рух" сыграет против чемпиона Австрии – "Штурма".

"Рух" - "Кечкемет" (Венгрия) 2:2

Голы: Краснопир (39), Китела (110) – 44, 56