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Рух в своем первом словенском спарринге сыграл вничью с венгерским Кечкеметом
Сыграли два тайма по 60 минут
fcrukh.com
В среду, 3 июля, "Рух" провел свой первый спарринг на предсезонных сборах в Словении. Соперником львовян сегодня был венгерский "Кечкемет".
Особенность матча – команды играли два тайма по 60 минут.
Игра получилась на встречных курсах – команды в разные моменты по очереди владели инициативой.
На 39-й минуте новичок "Руха" Краснопир открыл счет в матче, однако в следующие 15 минут венгры не только сравняли, но и вышли вперед.
Во втором тайме обе команды проводили активную ротацию состава, "Рух" больше владел инициативой и все-таки ушел от поражения – на 110-й минуте забил Китела.
В итоге – 2:2
Следующий поединок на зарубежных сборах 6 июля "Рух" сыграет против чемпиона Австрии – "Штурма".
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