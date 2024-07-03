Верес начал продажи абонементов на новый сезон - цена стартует от 2400 грн

" Верес " объявил о старте продаж абонементов на сезон-2024/25 на домашние матчи клуба в УПЛ.

Абонемент позволит болельщикам посетить все 15 домашних матчей команды в УПЛ, а также матчи Кубка Украины, которые команда сыграет дома.

Для болельщиков доступны 5 категории сезонных пропусков, цена которых зависит от места на стадионе.

Абонементы можно приобрести по цене от 2400 гривен до 24 тысяч гривен. Самый дорогой пропуск позволяет смотреть домашние матчи "Вереса" в VIP ложе стадиона.

Продажа сезонных абонементов продлится до первого домашнего матча команды в новом сезоне.