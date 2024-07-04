Заря подписала австрийского центрбека из Хорватии, - источник

" Заря " подписала 20-летнего австрийского защитника Габриэля Эскинью, который до этого момента выступал за хорватский "Славен Белупо".

Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

Детали трансфера неизвестны.

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Эскинья играет на позиции центрального защитника. Transfermarkt оценивает парня в 50 тысяч евро.