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Заря подписала австрийского центрбека из Хорватии, - источник
Габриэл Эскинья переходит в Зарю
фото из свободных источников
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Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.
Детали трансфера неизвестны.
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Эскинья играет на позиции центрального защитника. Transfermarkt оценивает парня в 50 тысяч евро.
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