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Заря подписала австрийского центрбека из Хорватии, - источник

Премьер-лига

Габриэл Эскинья переходит в Зарю

Заря подписала австрийского центрбека из Хорватии, - источник

фото из свободных источников

Новина українською

"Заря" подписала 20-летнего австрийского защитника Габриэля Эскинью, который до этого момента выступал за хорватский "Славен Белупо".

Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос.

Детали трансфера неизвестны.

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Эскинья играет на позиции центрального защитника. Transfermarkt оценивает парня в 50 тысяч евро.

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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Михаил Черныш
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