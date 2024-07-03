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И много интересных голов. Черноморец в спарринге расписал ничью с винницкой Нивой

Премьер-лига
Обновлено

Все завершилось со счетом 2:2

И много интересных голов. Черноморец в спарринге расписал ничью с винницкой Нивой

chornomorets.football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

3 июня под руководством и.о. Анатолия Диденко "Черноморец" провел свой второй летний спарринг.

На своей базе в Совиньоне "моряки" сыграли товарищеский матч с винницкой "Нивой".

Первые полчаса хозяева владели преимуществом, однако счет открыли гости, причем "наварил" в этом эпизоде голкипер Рудько, который парировал в стойку, от которой мяч пересек линию ворот - 0:1.

Второй гол в игре также получился необычным. Васильеву, который заметил, что голкипер "Нивы" вышел за пределы штрафной площадки, удался суперудар метров с 65!

Вскоре "Черноморец" вышел вперед, забил игрок на просмотре, однако не удержал победу - в концовке матча играющий президент "Нивы" Артур Загорулько реализовал выход один на один с Вечным - 2:2.

"Черноморец" - "Нива" Винница - 2:2
Голы: Васильев (38), "просмотр" (42) - А. Мельник (33), Загорулько (79).

"Черноморец": 1 Рудько (71 Вечный, 46), 2 Бутко (17 Марков, 60), 3 Ермаков (10 Ходак, 60), 79 Салюк (4 "просмотр", 60), 22 Арсич (23 Пилипенко, 60), 27 Васильев (18 Фатьянов, 60), 8 Шпорн (6 Веник, 60), 32 Присяжнюк (33 Пшеничнюк, 60), 39 Бадибанга (70 Коптенко, 60), 77 Штогрин (капитан) (7 Ратушняк, 60), 9 "просмотр" (5 Т. Григорчук, 60).

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