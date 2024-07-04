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Верес в товарищеском матче уверенно обыграл Звягель

Премьер-лига

Победа ровенчан со счетом 3:1

Верес в товарищеском матче уверенно обыграл Звягель

nkveres.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Верес" провел свой второй летний спарринг – 3 июля ровенчане на стадионе "Авангард" сыграли с новичком Первой лиги "Звягелем".

Ровенчане смотрелись уверенней и лучше и уже после первого тайма вели со счетом 2:0 – отличились Степанюк и Дахновский.

Второй тайм выдался более равным – "Звягель" один гол отквитал, однако "Верес" восстановил статус-кво. Итоговый счет – 3:1.

На следующей неделе "Верес" в Ровно сыграет с "Полесьем".

"Верес" - "Звягель" 3:1

Голи: Степанюк, 17, Дахновский, 27, Мрвальевич, 75 – Оринчак, 67.

"Верес" (1 тайм): Ющишин (Когут, 31) - Морозко, Гончаренко, Козубенко, Смиян, Шух, Яго, Свитюха, Дахновский, Гайдучик, Степанюк.

"Верес" (2 тайм): Когут (Коркодим, 61) - Гакман, игрок на просмотре, Вовченко, Шевченко, Баран, Кучеров (Протасевич, 69), В.Шарай, Ковалюк, Годя, Мрвалевич.

"Звягель" (1 тайм): Яшков - Лучка, Нестеров, Скидан, Власюк, Волынец, Шевчук, Близниченко, Андрущенко, Фесенко, Кисленко.

"Звягель" (2 тайм): Белименко - Чередниченко, Скидан, Гук, Власюк, Грицук, Волынец, Шевчук, Оринчак, Янаков, Ндукве.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
04.07.2024 в 00:56
Звягель намного сильнее ментов и нешахтеров..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
04.07.2024 в 00:56
Звягель намного сильнее ментов и нешахтеров..
Ответить
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