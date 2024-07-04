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Один из самых возрастных игроков УПЛ 2023/24 завершил карьеру
Капитан Колоса повесил бутсы на гвоздь
К 30 годам Вадим успел поиграть в ряде клубов. Именно в Ковалевке воспитанник "Динамо" стал своим и последние 7 сезонов постоянно проявлял лидерские качества.
В 2022 и 2023 годах болельщики "хлеборобов" признавали опорного полузащитника лучшим футболистом команды. В системе WyScout он часто находился в топ-списке игроков УПЛ в контексте силовой борьбы и единоборств.
Впрочем, сотрудничество между сторонами на этом не заканчивается. Для опытного спортсмена уже доступно место в тренерском штабе "Колоса" U19.
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