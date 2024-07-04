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Воспитанник Прикарпатья не закрепился в Александрии и будет искать другой клуб
Форвард за три года так и не смог пробиться в основной состав горожан
fco.com.ua
Андрей Андрейчук стал свободным агентом. Он присоединился к коллективу из Кировоградской области летом 2021 года. 2 сезона нападающий провел в Лиге U19 (46 поединков, 9 голов).
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В июле прошлого года дебютировал в УПЛ. В элите появился в девяти поединках, а в пяти случаях отыграл менее 20 минут. Весной на правах аренды выступал в "Буковине", где неплохо себя проявил и запомнился хет-триком в ворота "Чернигова" (5:1).
"Александрия" решила не продолжать сотрудничество. Футболист будет искать лучшую судьбу в другом месте.
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