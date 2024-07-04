  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Маркевича не было на спарринге Карпат. Езерский и Сапуга раздавали наставления футболистам
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркевича не было на спарринге Карпат. Езерский и Сапуга раздавали наставления футболистам

Премьер-лига

Мирон Богданович пропустил контрольный поединок львов

Маркевича не было на спарринге Карпат. Езерский и Сапуга раздавали наставления футболистам

fckarpaty.org.ua

Новина українською

"Зелено-белые" в товарищеском матче обыграли "Минай" (3:1). Главный тренер вице-чемпиона Первой лиги отсутствовал на встрече. Как выяснилось, Маркевич находится в Испании.

Читайте также: Маркевич прокомментировал приезд Русола в Карпаты

Также источник сообщает, что за действиями на футбольном поле наблюдал Андрей Русол, который должен занять должность гендиректора "Карпат".

В расположении львовского коллектива заметили Дениса Мирошниченко, который близок к возвращению во Львов. Более того, его одноклубник Владимир Адамюк тоже может сменить клубную прописку и пополнить состав "львов".

По теме
yellow-arrow
Воспитанник Прикарпатья не закрепился в Александрии и будет искать другой клуб
yellow-arrow
Один из самых возрастных игроков УПЛ 2023/24 завершил карьеру
yellow-arrow
Верес в товарищеском матче уверенно обыграл Звягель
Мирон Маркевич Карпаты (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости