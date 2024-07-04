Маркевича не было на спарринге Карпат. Езерский и Сапуга раздавали наставления футболистам

"Зелено-белые" в товарищеском матче обыграли "Минай" (3:1). Главный тренер вице-чемпиона Первой лиги отсутствовал на встрече. Как выяснилось, Маркевич находится в Испании.

Читайте также: Маркевич прокомментировал приезд Русола в Карпаты

Также источник сообщает, что за действиями на футбольном поле наблюдал Андрей Русол, который должен занять должность гендиректора "Карпат".

В расположении львовского коллектива заметили Дениса Мирошниченко, который близок к возвращению во Львов. Более того, его одноклубник Владимир Адамюк тоже может сменить клубную прописку и пополнить состав "львов".