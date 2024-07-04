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Маркевича не было на спарринге Карпат. Езерский и Сапуга раздавали наставления футболистам
Мирон Богданович пропустил контрольный поединок львов
fckarpaty.org.ua
"Зелено-белые" в товарищеском матче обыграли "Минай" (3:1). Главный тренер вице-чемпиона Первой лиги отсутствовал на встрече. Как выяснилось, Маркевич находится в Испании.
Также источник сообщает, что за действиями на футбольном поле наблюдал Андрей Русол, который должен занять должность гендиректора "Карпат".
В расположении львовского коллектива заметили Дениса Мирошниченко, который близок к возвращению во Львов. Более того, его одноклубник Владимир Адамюк тоже может сменить клубную прописку и пополнить состав "львов".
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