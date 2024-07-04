Руководство Динамо разнесло Хачериди. Ранее он оценил трансфер Шапаренко на 15-20 млн евро

После матча против Словакии, в котором Николай оформил гол+пас, Евгений Хачериди заявил в разговоре с Игорем Бурбасом, что цена футболиста – 15-20 млн.

Журналист Виктор Вацко на своем YouTube-канале отметил, что у бывшего защитника был серьезный разговор после своих слов.

“Мне рассказывали, что Хачериди выгреб от руководства “Динамо”, когда сказал, что цена Шапаренко – 15-20 миллионов. В "Динамо" считают, что выше", – прокомментировал ситуацию журналист.

В СМИ связывают Николая с "Лацио" и "Бешикташем".