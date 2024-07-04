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Руководство Динамо разнесло Хачериди. Ранее он оценил трансфер Шапаренко на 15-20 млн евро

Премьер-лига

Слова сотрудника селекции киевлян не понравились менеджменту клуба

Руководство Динамо разнесло Хачериди. Ранее он оценил трансфер Шапаренко на 15-20 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

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После матча против Словакии, в котором Николай оформил гол+пас, Евгений Хачериди заявил в разговоре с Игорем Бурбасом, что цена футболиста – 15-20 млн.

Журналист Виктор Вацко на своем YouTube-канале отметил, что у бывшего защитника был серьезный разговор после своих слов.

“Мне рассказывали, что Хачериди выгреб от руководства “Динамо”, когда сказал, что цена Шапаренко – 15-20 миллионов. В "Динамо" считают, что выше", – прокомментировал ситуацию журналист.

В СМИ связывают Николая с "Лацио" и "Бешикташем".

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Евгений Хачериди Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Симченко
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