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ТаТоТаке: У Черноморца 3 кандидатуры на пост главного тренера

Премьер-лига

Одесситы ищут замену Григорчуку

ТаТоТаке: У Черноморца 3 кандидатуры на пост главного тренера

фото из свободных источников

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Роман Иосифович возглавил азербайджанский "Нефтчи". Вакантное место может занять Александр Бабич. Именно он сменил в должности Григорчука в конце 2014 года. В период с 2009 по 2011-й заканчивал футбольную карьеру в Южной Пальмире.

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Также руководство рассматривает Сергея Ковальца. В мае 2020-го он стал тренером "черно-синих", но уже через 9 месяцев покинул Одессу.

Еще один претендент – Юрий Калитвинцев. Весной специалист прекратил сотрудничество с "Полесьем".

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Сергей Ковалец Юрий Калитвинцев Черноморец (Одесса) Александр Бабич
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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