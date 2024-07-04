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ТаТоТаке: У Черноморца 3 кандидатуры на пост главного тренера
Одесситы ищут замену Григорчуку
фото из свободных источников
Роман Иосифович возглавил азербайджанский "Нефтчи". Вакантное место может занять Александр Бабич. Именно он сменил в должности Григорчука в конце 2014 года. В период с 2009 по 2011-й заканчивал футбольную карьеру в Южной Пальмире.
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Также руководство рассматривает Сергея Ковальца. В мае 2020-го он стал тренером "черно-синих", но уже через 9 месяцев покинул Одессу.
Еще один претендент – Юрий Калитвинцев. Весной специалист прекратил сотрудничество с "Полесьем".
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