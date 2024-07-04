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Динамо предлагало Заре обмен на Герреро с доплатой
Киевляне планируют подписать панамского полузащитника
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что вице-чемпион Украины предлагал луганской команде Александра Андриевского или Владимира Шепелева с доплатой в обмен на Эдуардо Герреро.
Впрочем, президент "Зари" отказал, поскольку выступления футболиста на Копа Америка могут повысить его трансферную стоимость и спрос. Функционер рассчитывает продать футболиста минимум за 4-5 млн. евро.
Игрок выступает в составе "черно-белых" с февраля 2023 года. В его активе 24 результативных действия в 43 матчах во всех турнирах.
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