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Динамо предлагало Заре обмен на Герреро с доплатой

Премьер-лига

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Динамо предлагало Заре обмен на Герреро с доплатой

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что вице-чемпион Украины предлагал луганской команде Александра Андриевского или Владимира Шепелева с доплатой в обмен на Эдуардо Герреро.

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Впрочем, президент "Зари" отказал, поскольку выступления футболиста на Копа Америка могут повысить его трансферную стоимость и спрос. Функционер рассчитывает продать футболиста минимум за 4-5 млн. евро.

Игрок выступает в составе "черно-белых" с февраля 2023 года. В его активе 24 результативных действия в 43 матчах во всех турнирах.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.07.2024 в 05:11
Герреро мой любимый атакер в УПЛ. Жаль его не заявили на ЕВРО-24. Уж он бы точно помог нам выйти из группы!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.07.2024 в 05:11
Герреро мой любимый атакер в УПЛ. Жаль его не заявили на ЕВРО-24. Уж он бы точно помог нам выйти из группы!
Ответить
0
0

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