Динамо предлагало Заре обмен на Герреро с доплатой

Журналист Михаил Спиваковский сообщил, что вице-чемпион Украины предлагал луганской команде Александра Андриевского или Владимира Шепелева с доплатой в обмен на Эдуардо Герреро.

Впрочем, президент "Зари" отказал, поскольку выступления футболиста на Копа Америка могут повысить его трансферную стоимость и спрос. Функционер рассчитывает продать футболиста минимум за 4-5 млн. евро.

Игрок выступает в составе "черно-белых" с февраля 2023 года. В его активе 24 результативных действия в 43 матчах во всех турнирах.