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Марк Ассинор стал четвертым самым дорогим трансфером в истории ЛНЗ

Премьер-лига

Ганский футболист усилил атаку фиолетовых

Марк Ассинор стал четвертым самым дорогим трансфером в истории ЛНЗ

Garbarnia Krakow

Новина українською

Черкасский клуб приобрел нападающего словацкой "Подбрезовы" за 230 тысяч евро. Это 4-й по стоимости трансфер для команды, которая в прошлом сезоне дебютировала в УПЛ.

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Самыми дорогими приобретениями оказались сразу три футболиста, которые появились в коллективе в первом квартале этого года. Речь идет о Баре Араде, Салиху Хайдине и Эйнеле Суареше. За каждого игрока заплатили по 250 тысяч.

С прошлого июля ЛНЗ купил 7 исполнителей на общую сумму 1 330 000 евро. В этом списке только один украинец – Максим Прядун перешел из "Металлиста" за 150 тысяч.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.07.2024 в 05:23
Мужики что с сайтом football.ua? Почему не работает??
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
04.07.2024 в 05:23
Мужики что с сайтом football.ua? Почему не работает??
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.07.2024 в 05:19
Ничего себе! Откуда такие деньги у ЛНЗ? Игроки по ночам вагоны разгружают?
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