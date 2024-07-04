Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марк Ассинор стал четвертым самым дорогим трансфером в истории ЛНЗ
Ганский футболист усилил атаку фиолетовых
Garbarnia Krakow
Черкасский клуб приобрел нападающего словацкой "Подбрезовы" за 230 тысяч евро. Это 4-й по стоимости трансфер для команды, которая в прошлом сезоне дебютировала в УПЛ.
Самыми дорогими приобретениями оказались сразу три футболиста, которые появились в коллективе в первом квартале этого года. Речь идет о Баре Араде, Салиху Хайдине и Эйнеле Суареше. За каждого игрока заплатили по 250 тысяч.
С прошлого июля ЛНЗ купил 7 исполнителей на общую сумму 1 330 000 евро. В этом списке только один украинец – Максим Прядун перешел из "Металлиста" за 150 тысяч.
Популярное сейчас
- Transfermarkt назвал сумму, которую Динамо заплатило за Рубчинского
- Шаран - о составе команды на ОИ: Честно говоря, я удивлен
- Убрали в раздевалке и написали письмо немцам. Как главный обидчик Украины на ЕВРО попрощался с турниром
- Шахтер выбрал стадион для домашних матчей УПЛ
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Комментарии 2