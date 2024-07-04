Марк Ассинор стал четвертым самым дорогим трансфером в истории ЛНЗ

Черкасский клуб приобрел нападающего словацкой "Подбрезовы" за 230 тысяч евро. Это 4-й по стоимости трансфер для команды, которая в прошлом сезоне дебютировала в УПЛ.

Самыми дорогими приобретениями оказались сразу три футболиста, которые появились в коллективе в первом квартале этого года. Речь идет о Баре Араде, Салиху Хайдине и Эйнеле Суареше. За каждого игрока заплатили по 250 тысяч.

С прошлого июля ЛНЗ купил 7 исполнителей на общую сумму 1 330 000 евро. В этом списке только один украинец – Максим Прядун перешел из "Металлиста" за 150 тысяч.