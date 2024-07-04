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Днепр-1 может объединиться с другим клубом. Также началась выплата долгов
Руководство ищет разные варианты для спасения
scdnipro1.com.ua
Согласно инсайдерской информации, СК может объединиться с неназванным перволиговым клубом, чтобы не допустить ликвидацию. Стороны заинтересованы в таком варианте, поскольку одни попадут в УПЛ, а другие получат финансовую помощь.
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Также источник сообщает, что начали выплачивать долги с января по июнь перед техническим персоналом клуба. Аналогичный процесс происходит с компаниями-партнерами и игроками, покинувшими команду.
Ожидается, что уже к выходным вопросы задолженности закроют.
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Источник:Дніпрянин
Опубликовал: Александр Симченко
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