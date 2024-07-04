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Экс-голкипер Динамо перешел на тренерскую работу в Оболони
Отныне он будет делиться опытом с молодежью "пивоваров"
Фото: ФК Оболонь
Голкипер "Оболони" Артем Кичак принял решение завершить игровую карьеру.
Отныне он является тренером вратарей юношеской команды "пивоваров" U-19, сообщает официальный сайт клуба.
"35-летний вратарь отныне будет делиться ценным опытом с молодежью "бело-зеленых".
Артем Кичак уже успел познакомиться с командой и начать работу в тренировочном режиме", - говорится в сообщении.
Отметим, что Артем является воспитанником "Динамо". В структуре "бело-синих" он находился с 2006 по 2013 год. За "Оболонь" он выступал с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.
Ранее была информация, что "Оболонь" отказалась продлевать соглашение с Кичаком.
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