Экс-голкипер Динамо перешел на тренерскую работу в Оболони

Голкипер "Оболони" Артем Кичак принял решение завершить игровую карьеру.

Отныне он является тренером вратарей юношеской команды "пивоваров" U-19, сообщает официальный сайт клуба.

"35-летний вратарь отныне будет делиться ценным опытом с молодежью "бело-зеленых". Артем Кичак уже успел познакомиться с командой и начать работу в тренировочном режиме", - говорится в сообщении.

Отметим, что Артем является воспитанником "Динамо". В структуре "бело-синих" он находился с 2006 по 2013 год. За "Оболонь" он выступал с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 13 матчей во всех турнирах и пропустил 17 голов.

Ранее была информация, что "Оболонь" отказалась продлевать соглашение с Кичаком.