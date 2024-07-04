Мякушко: Мой кумир - Роналдиньо. Хотел бы с ним пожонглировать мячом

Полузащитник "Ворсклы" Сергей Мякушко прокомментировал минувший сезон и поделился своими мыслями.

- Твое возвращение в "Ворсклу" болельщики встретили положительно. Как сам оцениваешь сезон 23/24?

- Были удачные матчи, хватало хороших эмоций, а поражения сделали нас сильнее и более сплоченными. Наконец, мы увидели болельщиков на стадионах. Я рад вернуться в Полтаву!

- В прошлом сезоне ты пересек отметку в 150 сыгранных поединков в УПЛ, с чем мы тебя и поздравляем. Какой матч в карьере был наиболее эмоциональным и волнующим?

- Что касается эмоций, то это игра за "Оболонь" против киевского "Динамо", где тогда еще выступал Андрей Шевченко. Мне было всего 18 лет. Это то, что навсегда запечатлелось в памяти. Но, надеюсь, лучшие матчи у меня еще впереди.

- Если бы встретил своего футбольного кумира, о чем бы с ним поговорил, или хотел бы спросить?

- Это Роналдиньо! Хотел бы с ним сыграть в теннисбол, или просто пожонглировать мячом. Спросил бы, какой лучший пляж в Бразилии по его мнению, потому что планирую когда-нибудь посетить эту страну. Прямо сейчас хочу поблагодарить воинов ВСУ за то, что мы имеем сегодня. Слава Украине!