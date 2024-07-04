  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Мякушко: Мой кумир - Роналдиньо. Хотел бы с ним пожонглировать мячом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мякушко: Мой кумир - Роналдиньо. Хотел бы с ним пожонглировать мячом

Премьер-лига

Хавбек "Ворсклы" ответил на вопросы клубной пресс-службы

Мякушко: Мой кумир - Роналдиньо. Хотел бы с ним пожонглировать мячом

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Полузащитник "Ворсклы" Сергей Мякушко прокомментировал минувший сезон и поделился своими мыслями.

- Твое возвращение в "Ворсклу" болельщики встретили положительно. Как сам оцениваешь сезон 23/24?

- Были удачные матчи, хватало хороших эмоций, а поражения сделали нас сильнее и более сплоченными. Наконец, мы увидели болельщиков на стадионах. Я рад вернуться в Полтаву!

Читайте такжеЧерногорский новичок Ворсклы: Жизнь в Украине пока вполне хорошая, личные условия фантастические

- В прошлом сезоне ты пересек отметку в 150 сыгранных поединков в УПЛ, с чем мы тебя и поздравляем. Какой матч в карьере был наиболее эмоциональным и волнующим?

- Что касается эмоций, то это игра за "Оболонь" против киевского "Динамо", где тогда еще выступал Андрей Шевченко. Мне было всего 18 лет. Это то, что навсегда запечатлелось в памяти. Но, надеюсь, лучшие матчи у меня еще впереди.

- Если бы встретил своего футбольного кумира, о чем бы с ним поговорил, или хотел бы спросить?

- Это Роналдиньо! Хотел бы с ним сыграть в теннисбол, или просто пожонглировать мячом. Спросил бы, какой лучший пляж в Бразилии по его мнению, потому что планирую когда-нибудь посетить эту страну. Прямо сейчас хочу поблагодарить воинов ВСУ за то, что мы имеем сегодня. Слава Украине!

По теме
yellow-arrow
Экс-голкипер Динамо перешел на тренерскую работу в Оболони
yellow-arrow
Днепр-1 может объединиться с другим клубом. Также началась выплата долгов
yellow-arrow
Марк Ассинор стал четвертым самым дорогим трансфером в истории ЛНЗ
Ворскла (Полтава) Сергей Мякушко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Ворскла
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости