Пихаленок: От бега в 35-градусную жару ты не сильно кайфуешь

Новичок "Динамо", полузащитник Александр Пихаленок ответил на вопросы болельщиков киевского клуба во время автографсессии.

- Лучший гол в карьере?

- В ворота "Аполлона" в Лиге конференций сезона 2022-2023

- Кумиры детства?

- Андрей Шевченко.

- С кем больше всего общаетесь в команде?

- С Виталием Буяльским.

- Название для собственной автобиографии?

- "Путь".

- Как проходит адаптация в команде?

- Партнеры очень хорошо приняли нас, теперь будем стараться сыграться на футбольном поле, чтобы как можно лучше подготовиться к официальным матчам.

Что тяжелее - двухразовые тренировки или подобные встречи с болельщиками? Сегодня на автографсессии мы кайфовали, а от бега в 35-градусную жару ты не сильно кайфуешь (улыбается). Конечно, когда уже начинаем работать с мячами, то получаем уже гораздо больше удовольствия, - сказал Пихаленок.