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Пихаленок: От бега в 35-градусную жару ты не сильно кайфуешь
Новичок "Динамо" - о физических нагрузках в клубе
Фото: ФК Динамо Київ
Новичок "Динамо", полузащитник Александр Пихаленок ответил на вопросы болельщиков киевского клуба во время автографсессии.
- Лучший гол в карьере?
- В ворота "Аполлона" в Лиге конференций сезона 2022-2023
- Кумиры детства?
- Андрей Шевченко.
- С кем больше всего общаетесь в команде?
- С Виталием Буяльским.
- Название для собственной автобиографии?
- "Путь".
- Как проходит адаптация в команде?
- Партнеры очень хорошо приняли нас, теперь будем стараться сыграться на футбольном поле, чтобы как можно лучше подготовиться к официальным матчам.
Что тяжелее - двухразовые тренировки или подобные встречи с болельщиками? Сегодня на автографсессии мы кайфовали, а от бега в 35-градусную жару ты не сильно кайфуешь (улыбается). Конечно, когда уже начинаем работать с мячами, то получаем уже гораздо больше удовольствия, - сказал Пихаленок.
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