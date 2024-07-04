ЛНЗ продлил контракт с экс-вингером сборной Украины

"ЛНЗ" продолжил сотрудничество с полузащитником команды Денисом Олейником, сообщает клубная пресс-служба.

Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.

37-летний Олейник присоединился к "фиолетовым" летом 2023 года в качестве свободного агента. В минувшей кампании он принял участие в 24 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 ассистом.

Ранее Денис выступал за "Нефтяник", киевское "Динамо", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Десну", "Гелиос", "Витесс", "Дармштадт", финский "СИК" и "Ворсклу". На его счету также 12 матчей за сборную Украины.

Напомним, "ЛНЗ" по итогам сезона УПЛ-2023/24 занял 7-е место.