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ЛНЗ продлил контракт с экс-вингером сборной Украины
Клуб рассчитывает на 37-летнего игрока
Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" продолжил сотрудничество с полузащитником команды Денисом Олейником, сообщает клубная пресс-служба.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона 2024/25.
37-летний Олейник присоединился к "фиолетовым" летом 2023 года в качестве свободного агента. В минувшей кампании он принял участие в 24 матчах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 1 ассистом.
Ранее Денис выступал за "Нефтяник", киевское "Динамо", киевский "Арсенал", "Металлист", "Днепр", "Десну", "Гелиос", "Витесс", "Дармштадт", финский "СИК" и "Ворсклу". На его счету также 12 матчей за сборную Украины.
Напомним, "ЛНЗ" по итогам сезона УПЛ-2023/24 занял 7-е место.
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