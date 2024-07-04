Хавбек Днепра-1: В чате написали, что сбор команды переносится на неделю

Полузащитник "Днепра-1" Максим Третьяков рассказал о ситуации в клубе, который сейчас находится на грани исчезновения.

- Максим, как дела?

- Да вроде ничего. Пока команда не собралась, потихоньку тренируюсь индивидуально.

- Где именно?

- Я нахожусь здесь - в Днепре. Поэтому приезжаю на нашу загородную базу в Приднепровске. Сначала тренажерный зал, затем - пробежка по полю и какая-то работа с мячом. Скажем так, поддерживаю спортивную форму.

- По времени сколько длится занятие?

- Работаю примерно полтора часа.

- С тобой кто-то еще работает?

- Двое молодых ребят. Посреди недели к нам должен присоединиться Эдуард Сарапий.

- А как ты себя чувствуешь после травмы?

- Слава Богу, все хорошо. Меня ничего не беспокоит, так что я полностью готов к работе вместе с командой.

- На 1 июля предварительно планировался выход "Днепра-1" из отпуска. Собиралась ли вместе команда?

- Нет, мы не собирались. Было официальное сообщение, что сбор команды перенесен на 8 июля.

- Как и от кого узнали о переносе сбора?

- У нас в команде есть чат для общения между собой. В этой группе написали, что сбор команды переносится на неделю. Вот и все.

- Сколько сейчас осталось игроков в "Днепре-1"?

- Я даже не знаю. Думаю, не очень много. Но вы сами можете посчитать, если отбросите тех, кто уже официально покинул "Днепр-1".

- Говорят, что осталось где-то 11-12 футболистов?

- Где-то так оно и есть.

- Что-то о погашении задолженности вам уже сказали?

- В настоящее время нет. Информация была лишь о том, когда мы собираемся. Наверное, 8-го нам что-то об этом скажут, - рассказал Третьяков.